Некоторые фразы вызывают болезни.

Некоторые фразы вызывают болезни.Очень важно думать над тем, что собираешься сказать, ведь некоторые слова могут негативно сказаться на здоровье. Психотерапевт Носсрат Пезешкиан заметил, что люди мало задумываются о смысле некоторых фраз, а ведь подсознание вполне способно воспринять их буквально. Так что нужно следить за языком, если нет желания страдать от какой-то болезни.Такие фразы, как "кишка тонка", "не перевариваю", "тошнит", "воротит", "рыгаловка" могут привести к заболеваниям ЖКТ, язве желудка и гастриту, а "геморрой какой-то" – к проблемам прямой кишки. Риск возникновения инфаркта и сердечно-сосудистых заболеваний возрастает, если постоянно произносить "сердце разрывается", "удар в самое сердце", "близко к сердцу".Если не хотите мучиться из-за кожных заболеваний, не произносите "тонкокожий", говоря о чувствительном человеке, не называйте нравоучения другого "зудением", и из-за неприязни не говорите, что у вас "аллергия" на кого-то.Мигрень вызывают следующие фразы:"ломать голову";"выносить мозг";"крыша съехала";"сломя голову";"голова идет кругом";"даю голову на отсечение";"головой об стенку";"головная боль, да и только";"моча в голову ударила".А если произносить "бьет по ушам", "слышать ничего не хочу", "заткнись", "медведь на ухо наступил", то это приведет к глухоте. "Перекрыть кислород", "Дух захватывает", "Дышать не чем", "Мне на вас начхать" – пневмония, астма, ковид.Такая страшная болезнь, как онкология, может появиться, если говорить следующее: "что б он сдох", "провалиться мне на этом месте", "надоело до смерти", "отравляет существование, "что-то гложет", "смертельно устал", "разрази меня гром". А грыжа позвоночника или остеохондроз может возникнуть после таких слов и фраз, как "бесхребетный", "нести свой крест", "сидеть на шее".