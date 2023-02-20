Слушайте завтра в 7.20 в эфире Радио России - Владимир о новом законе об обращении с...

Слушайте завтра в 7.20 в эфире "Радио России - Владимир" о новом законе об обращении с животными.В прямом эфире в рубрике "Начало дня" врио начальника Инспекции государственного надзора в области обращения с животными и ветеринарии Владимирской области Александр Григорьев.Он расскажет все, что необходимо знать любителям животных о вступившем в действие законе «Об ответственном обращении с животными».В котором прямо сказано, что он должен не только защищать зверей, но и укреплять нравственность, блюсти принципы гуманности. А также обеспечивать безопасность граждан при обращении с животными. И, конечно же, защищать защита животных от жестокого обращения.