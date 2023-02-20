В городе Юрьев-Польский Владимирской области увековечили имена Героев Великой Отечественной...

В городе Юрьев-Польский Владимирской области увековечили имена Героев Великой Отечественной войны.Появились две новые улицы - Максимова и Завалина. Напомним, что в начале года администрацией Юрьев-Польского района на заседании обсуждался вопрос увековечения памяти наших земляков.Теперь две новые улицы названы в честь Героев Великой Отечественной войны - Александра Ефимовича Максимова (лётчика-аса) и Виктора Васильевича Завалина (Гвардии старшего сержанта).Об этом сообщается в официальной группе Вконтакте "Город Юрьев-Польский. Местное самоуправление."Фото: сообщество Вконтакте "Город Юрьев-Польский. Местное самоуправление."