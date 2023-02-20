Во Владимирской области будут судить поставщика питания для исправительной системы за невыплату 1,7...

Во Владимирской области будут судить поставщика питания для исправительной системы за невыплату 1,7 миллиона зарплаты, растрату и подлог.Заместителем прокурора г. Владимира утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего директора ФГУП «Владимирское» по уголовному делу, возбужденному по результатам прокурорской проверки.Установлено, что в период времени в течение года обвиняемый выплачивал восьми работникам предприятия менее половины зарплаты И задолжал им более 1,7 млн рублей. А более 42 млн рублей поступлений на счет предприятия направил на извлечение прибыли. А также изготовил трудовой договор и приказ о принятии в экономический отдел на должность экономиста жительницы Сергиева Посада. Которая фактически не работала. А ее обязанности были устно возложены на других сотрудников.При этом ложные сведения о явке женщины на работу вносились в табели и производились начисления заработной платы в общей сумме более 100 тыс рублей.Уголовное дело рассмотрит Октябрьский районный суд города Владимира.Фото https://www.pxfuel.com/en