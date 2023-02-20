Во Владимирской области паводок может отрезать от большой земли 32 населенных пункта. Сейчас...

Во Владимирской области паводок может отрезать от "большой земли" 32 населенных пункта.Сейчас контроль за высотой снежного покрова ежедневно проводят 7 метеостанций, 2 гидрологических поста и агрометеорологический пост.В этом году не исключён подъём уровней воды до средних многолетних значений, на отдельных участках рек до высоких отметок, особенно при выходе южных циклонов, которые сопровождаются выпадением интенсивных осадков и погодных условий в конце февраля и марте, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Заместитель начальника Главного управления Пётр Денисов сообщил, что при самом неблагоприятном сценарии в зону возможного затопления могут попасть 24 населённых пункта, 50 участков автомобильных дорог, возможно отрезание 32 населённых пунктов.Напомним, что в прошлом году, в регионе были подтоплены 1 жилой дом, 173 приусадебных участка, 6 участков автомобильных дорог, 5 низководных мостов.Фото https://www.pxfuel.com/en