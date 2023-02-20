К 20 февраля онлайн-петицию поддержали более 1650 человек. Активистами также собрано 1250 живых подписей.

Жители Владимира собирают подписи против застройки лугопарка «Дружба». К 20 февраля поддержали более 1650 человек. Активистами также собрано 1250 живых подписей. В ближайшие дни документы будут переданы в управление архитектуры.Сбор подписей продолжится. Позднее их направят губернатору Владимирской области Александру Авдееву, главе города Дмитрию Наумову и прокурору 33-го региона Андрею Жугину. Жителей также просят до 23 февраля оставить на проект планировки на сайте мэрии.Напомним, что некоторые владимирцы не согласны с планами по возведению домов, парковки, спорткомплекса и строительству дороги в Юго-Западной части города. На минувшей неделе проект планировки рассматривался во время , на котором представители горадминистрации подтвердили, что парк и лесопарк власти не тронут. А вот лугопарк не считается частью ООПТ, поэтому его застройка вполне вероятна.