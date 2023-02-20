Жителям города Гусь-Хрустальный Владимирской области приходится жаловаться во все инстанции на...

Жителям города Гусь-Хрустальный Владимирской области приходится жаловаться во все инстанции на плохую уборку улиц.В регионе продолжаются снегопады, но некоторые города не справляются со стихией. Например, жители Гусь-Хрустального активно публикуют фотографии и жалобы на нерасчищенные дороги.Выяснилось, что в городе сейчас нет своего специального предприятия по уборке улиц. Это в данный момент активно обсуждают жители в социальных сетях.Интернет-издание «Гусь-Инфо» разместило материал, в котором опубликовало историю мужчины, который только после письменного обращения в администрацию города добился уборки завалов снега с улицы Осьмова.По подобным проблемным вопросам жителям города Гусь-Хрустального рекомендуют официально обращаться в единую диспетчерскую службу по номеру: 8 (49241) 39123.Фото: pxfuel.com