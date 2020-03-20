Фонд «Эколайн - Будущее» провёл семинар для соискателей грантов

Благотворительный фонд «ЭкоЛайн-Будущее» провёл семинар для участников IV грантового конкурса социальных инициатив. Этот конкурс – уже 4 –й по счёту.- За время своей работы на территории Александровского района Фонд провёл 3 грантовых конкурса социальных инициатив «ЭкоЛайн-Будущее», - рассказала исполнительный директор Фонда Елена Каниболоцкая. - В них участвовали 24 проекта, 16 из них признали победителями. Среди реализованных инициатив, которые направлены на развитие городской среды, охрану природы, развитие образования, научного и технического творчества, развитие спорта и здорового образа жизни и другие, такие яркие, как «День Дичковского озера», фестиваль «Живи, Родник», экомарафон «У природы есть друзья: это мы – и ты, и я» и другие не менее важные и значимые для Александровского района. Грантовая поддержка победителям конкурса - 1 млн 300 тыс. рублей. Грантовый фонд 4 конкурса – 2, 5 миллиона рублей.Во время проведения четвертого по счёту конкурса грантов Фонд впервые провёл семинар, на котором соискатели не просто узнали о том, как правильно составлять проект, в каких направлениях можно прорабатывать свои идеи, но и предварительно презентовали свои проекты перед руководством Фонда и своими коллегами-соискателями. Самое важно, участники встречи получили конструктивную критику и советы о том, что стоит доработать в своих идеях для получения грантовой поддержки. Встреча состоялась в Александровской центральной библиотеке имени Н. В. Гоголя. Проходил семинар в формате «круглого стола», поэтому обсуждение было действительно продуктивным.- Во время нашей последней встречи вы могли узнать, какие критерии существуют для выбора идей для социального проекта, какие направления грантовой поддержки существуют в нашем благотворительном фонде, - рассказала Елена Каниболоцкая. – Сегодня же мы впервые будем разбирать готовые проекты до того, как их увидят наши эксперты и конкурсная комиссия. Это нужно, чтобы вы смогли исправить ошибки, улучшить и доработать проекты, изменить форму или подачу идеи, чтобы ваши инициативы принесли максимальную пользу людям и решили сложившиеся в районе проблемы, и, конечно, получили одобрение экспертов в области социального проектирования. Напомним, это важный этап конкурсного отбора, в том числе, по итогам которого комиссия принимает решение и выбирает победителей.«Круглый стол» провели исполнительный директор Фонда «ЭкоЛайн-Будущее» Елена Каниболоцкая и административный директор Фонда Марина Рассадина. Они стали главными консультантами участников встречи.Площадки - детямНа семинаре разобрали все проекты, с которыми пришли соискатели. Среди них - инициативы направленные на благоустройство города и села.Так, Илья Павлов, глава Администрации п. Балакирево, который впервые участвует в грантовом конкурсе, пришёл на встречу с проектом, который улучшит жизнь молодёжи.- В нашем посёлке Балакирево нет ни одной сертифицированной и лицензированной детской площадки, - рассказал глава сельского поселения. - Есть только игровые элементы, которые прокуратура и надзорные органы заставляют спиливать, так как они не отвечают современным нормам безопасности. Их устанавливали очень давно, поэтому они объективно устарели. Детям нашего населённого пункта совсем негде с пользой провести свободное время. Чтобы решить эту проблему мы разработали проект «Дети – наше будущее». Сейчас по стране действует нацпроект «Городская среда», по которому жители на условиях софинансирования 50/50 из бюджета области могут возвести детскую площадку у себя во дворе. Вот только жителям сельской местности такая сумма просто не по карману. Именно грантовая поддержка может помочь нам воплотить проект в жизнь. Мы хотим установить 3 спортивные площадки из 11 конструктивных элементов. Мы сможем охватить 3 больших двора. На каждой из них смогут отдыхать и заниматься примерно 80 детей.По словам Ильи Павлова, реализация проекта поможет не только создать условия для развития и досуга детей, но и сплотит их родителей, так как они будут участвовать в установке игровых элементов во дворах своих домов. Также, как уточнил глава администрации поселка, местный Дом культуры готов организовывать на новых площадках массовые мероприятия, сделав их настоящими точками притяжения местной молодёжи.Воспитать добротуНа семинаре обсудили и проекты, нацеленные на открытие новых объединений для детей и подростков и на поддержку социально незащищенных слоёв населения.Александровский комплексный центр социального обслуживания населения презентовал свой проект, который объединит детей с ограниченными возможностями здоровья и трудных подростков. Проект сотрудники Центра назвали «Дорогою добра». Главная цель инициативы - создать «Школу доброты».- У нас на обслуживании состоят дети двух разных категорий – мальчишки и девчонки, находящиеся в социально опасном положении, то есть те, у которых, например, неблагополучные семьи, где они предоставлены буквально сами себе, и дети-инвалиды, в том числе представители маломобильных групп. Своим проектом мы хотим помочь обеим категориям, а именно привлечь к интеграции и социализации детей-инвалидов детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, - рассказала заместитель директора Александровского комплексного центра социального обслуживания населения Татьяна Колесникова. – Мы хотим воспитать в трудных подростках чувство сострадания, ответственности, милосердия, доброты, научив их помогать тем, кому эта забота очень нужна.Сохранить памятьОсобое внимание уделили проектам, призванным сохранить память о земляках - участниках Великой Отечественной войны. Особую актуальность эта тема приобретает в преддверии празднования 75-летия Великой Победы.Александровская центральная библиотека по проекту планирует создать своеобразную творческую лабораторию, в которой создадут серию фильмов и презентаций с воспоминаниями ветеранов и участников войны, членов семей и близких тех, кто всеми силами приближал победный май. Это, уверены авторы проекта, особенно важно сделать как можно быстрее, так как с каждым днём свидетелей и хранителей этой памяти остаётся все меньше. Работа по сбору материалов для роликов уже активно ведут. Что важно, на идею сотрудников библиотеки откликнулись местные жители, которые с каждым днём приносят всё больше сведений о своих близких, ковавших Великую Победу.Ещё на встрече разобрали проекты по созданию школы рисования песком и открытию пространства, где дети и подростки смогут играть в настольные игры, созданию социальной парикмахерской, где школьницы смогут пройти уроки профориентации, проведению Гоголевских чтений и многие другие, каждый из которых имеет безусловную социальную значимость.- За годы работы Фонда «ЭкоЛайн-Будущее» в Александрове сложилось сообщество людей, нацеленных на участие в грантовых конкурсах социальных инициатив, что повышает уровень доверия к Фонду. На семинаре царила атмосфера сотрудничества и партнёрства, когда каждый мог выступить и в роли автора инициативы, и в роли эксперта или помощника. Что важно, не было конкуренции, каждый, кто пришёл сюда, стремился сделать свой проект и проекты коллег лучше и качественнее, - пояснила Елена Каниболоцкая.- Очень важно, что сейчас мы смогли дать обратную связь участникам конкурса, так как главная его цель – решение конкретных проблем Александровского района, - продолжила административный директор Фонда Марина Рассадина. - Мы смогли обсудить самые типичные ошибки, которые часто возникают у соискателей грантов, дать советы по точечной доработке, тем самым качественно улучшить сами идеи. Проекты, можно сказать, прошли общественную экспертизу, ведь обратную связь авторы получили от других создателей проектов, обычных людей, для которых проекты разрабатывают. На следующем этапе конкурса рассмотрят инициативы, присланные в комиссию, эксперты в каждой из сфер, проблемы которой они призваны решить. После того, как проектам выставят баллы по определённым критериям, работы поступят в конкурсную комиссию, где выберут победителей.КСТАТИЗаявки на участие в конкурсе грантов Фонд принимает до 5 апреля. Форму заявки и Положение о конкурсе можно найти на сайте Фонда: ( 16+). Подробную информацию и индивидуальную консультацию можно получить в Фонде «ЭкоЛайн-Будущее» по адресу: г. Александров, ул. Красный переулок, 10, офис № 18 (2 этаж). Для консультаций предварительно необходимо записаться по телефонам: 8 920 935 22 53, 8 499 669 21 45. Напомним, что максимальный размер гранта на реализацию проекта для юридических лиц - до 500 тыс. рублей, для физических – 70 тыс. рублей.Выноска. Участники встречи получили конструктивную критику и советы, что именно стоит доработать в своих идеях, чтобы получить грантовую поддержку.