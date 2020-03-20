Если испытания пройдут успешно, вакцина появится в российских клиниках в ближайшее время.

В России начали испытывать вакцину против коронавируса. Об этом сегодня сообщили в Роспотребнадзоре. Пока что тесты проходят в лабораторных условиях.Ученые из Новосибирска подбирают оптимальные дозы и состав сыворотки. Она, кстати, создана на основе препаратов против гриппа, кори и стоматита.Если испытания пройдут успешно, вакцина появится в российских больницах уже в ближайшее время. А накануне медики из Петербурга расшифровали полный геном вируса нового типа. Данные уже направили в международную базу, к которой обращаются Всемирная организация здравоохранения и ведущие исследовательские группы мира. Международные эксперты уже назвали открытие — прорывом в медицине.