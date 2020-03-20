Житель подмосковного Дмитрова решил использовать эпидемию коронавируса с выгодой. Он разместил на популярном интернет-сервисе объявление о продаже запасов туалетной бумаги, сообщает ..

Житель подмосковного Дмитрова решил использовать эпидемию коронавируса с выгодой. Он разместил на популярном интернет-сервисе объявление о продаже запасов туалетной бумаги, сообщает "".На фоне распространения коронавируса COVID-2019 россияне начали буквально опустошать магазины, скупая в огромных количествах гречневую крупу, рис, макароны и курицу. По неизвестным причинам возник огромный спрос и на туалетную бумагу: теперь ее сложно найти на полках универмагов. Стоит отметить, что другие "подсуетившиеся" пользователи Сети решили заработать аналогичным способом.18 Мар 2020 в 5:16 PDT