Чуть больше недели назад комитет Государственной думы России по делам СНГ и евразийской интеграции утвердил кандидатуру Евгения Лукьянова на пост нового посла России в Белоруссии. Эксперты считают, что это было сделано неспроста.

Чуть больше недели назад комитет Государственной думы России по делам СНГ и евразийской интеграции утвердил кандидатуру Евгения Лукьянова на пост нового посла России в Белоруссии. Эксперты считают, что это было сделано неспроста.Евгений Лукьянов стал уже третьим за последние три года послом в Белоруссии. В 2018-2019 годах эту должность занимал Михаил Бабич, который был для белорусских властей слишком резким и неудобным. На смену ему пришёл Дмитрий Мезенцев, задачей которого, по мнению наблюдающих за процессом, было "смягчение" отношений. Теперь позиция Кремля в отношении Минска вновь поменялась.По мнению политолога Александра Класковского, на это повлияло непризнание Западом легитимности Александра Лукашенко, что отрезало ему путь к налаживанию отношений с Евросоюзом и США. После этого белорусский режим стал гораздо более зависимым от России.Класковский уверен, что из-за этого Москве вновь понадобился более резкий человек в Белоруссии, который будет внимательно следить за каждой копейкой, выделенной Россией на поддержку действующего белорусского режима. Эксперт считает, что в Москве хотят свести объём этой поддержки к минимуму. Кроме того, Лукьянов также должен будет следить за проведением конституционной реформы и транзита власти, которые Александр Лукашенко якобы пообещал президенту России Владимиру Путину.Политолог выразил уверенность, что в Кремле понимают, что Лукашенко – не самый удобный партнёр и править ему осталось недолго. Поэтому Москва хочет "дожать" Батьку в интересующих её вопросах.