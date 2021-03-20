Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал недавний инцидент с президентом США Джо Байденом. Политик споткнулся и упал на трапе самолета.

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал недавний инцидент с президентом США Джо Байденом. Политик споткнулся и упал на трапе самолета.Член Совета Федерации усомнился в том, что причиной падения Джо Байдена мог стать "сильный ветер", как ранее об этом сообщили в Белом доме. "У этого другие причины, всем прекрасно понятные. Ход времени неумолим", – отметил Алексей Пушков, намекнув на немолодой возраст президента США.Сенатор не исключил, что Байден может покинуть пост главы страны раньше срока из-за проблем со здоровьем. По мнению Пушкова, на должность может претендовать вице-президент Камалла Харрис. Тем более, что недавно демократ по ошибке назвал ее лидером Соединенных Штатов.Ранее "Дни.ру" опубликовали . В кадре можно увидеть, как президент несколько раз оступается и падает на колено. Тем не менее ему удается подняться до самолета. Ролик быстро разлетелся по Сети и уже стал предметом шуток.не в первый раз попадает в неловкую ситуацию. Так, в начале марта президент США . Отметим, что глава ведомства Ллойд Остин стоял прямо за спиной политика. Случившееся обеспокоило сторонников демократа.Журналист Анатолий Вассерман заявил, что у Джо Байдена проблемы с головой. Эксперт уточнил, что о плохом состоянии политика было известно еще до выборов. Какой диагноз Вассерман поставил президенту – читайте в .