Он хранил у себя дома патроны к винтовке и автомату и ружью.

Житель города Ковров во Владимирской области подозревается в незаконном хранении боеприпасов. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.В доме у 55-летнего жителя Коврова полицейские обнаружили пять патронов. Как показала экспертиза, боеприпасы различного калибра предназначены для стрельбы из винтовки Мосина, ручных пулеметов Калашникова и охотничьего ружья. Правоохранители также обнаружили у мужчины самодельные охотничьи патроны.Ковровчанин сообщил полицейским, что патроны нашел на улице и оставил у себя на хранение.На него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконное хранение боеприпасов». Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.