Бизнесмен, ресторатор и владелец сети премиальных суши Space Sushi Василий Коржов рассказал, сколько времени потратят российские бренды, чтобы занять нишу.

Бизнесмен, ресторатор и владелец сети премиальных суши Space Sushi Василий Коржов рассказал, сколько времени потратят российские бренды, чтобы занять нишу.ответил на вопрос корреспондента "Дни.ру" о том, сколько времени нужно российским брендам, чтобы занять нишу. По прогнозам владельца сети премиальных суши Space Sushi, все не так плохо и у отечественных предпринимателей есть шанс, чтобы успеть все сделать достаточно быстро."Все зависит от самих брендов: от их команд и продуктов. Но если мы говорим о тех нишах, которые освободились после ухода западных компаний, сейчас можно очень быстро их занять", – заявил ресторатор.По словам эксперта, бизнесмены не остались брошенными, им активно помогает государство. Для того, чтобы начать собственное дело, нужны деньги на открытие и поддержание бизнеса. Власти озадачились этим вопросом заранее."Власти уже подготовили меры поддержки для таких отраслей. Разработаны гранты на суммы до 30 000 000 рублей", – рассказал Коржов.Напомним, что на территории Российской Федерации больше не будут работать "Нетфликс", "Инстаграм"*, "Спотифай", "Макдоналдс", "ИКЕЯ", "Зара", "Страдивариус", "БМВ", "Бершка", "Ниссан", "Старбакс", "Кока-Кола" и многие другие. Некоторые пообещали, что ушли лишь на время.*в соответствии с решением Роскомнадзора данный ресурс включен в реестр запрещенных сайтов.