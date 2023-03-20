10- летний фигурист из Владимирской области стал призером « Кубка Ирины Слуцкой». Горячий лёд. 12...

10- летний фигурист из Владимирской области стал призером « Кубка Ирины Слуцкой».Горячий лёд. 12 комплектов кубков и 12 медалей - лично из рук двукратной чемпионки мира, семикратной чемпионки Европы Ирины Слуцкой. Турнир прославленной фигуристки прошёл в областном центре. Репортаж Марии ГородскойФигурное катание - любовь с первого взгляда. Изящный вид спорта, в котором на самом деле нужно много внутренней силы, чтобы после неудачи встать - и продолжить выступление. На этот путь с каждым годом становятся всё больше ребят. Даже по количеству участников мы ненамного отстаём от столицы - 600 заявок у Москвы, у нас - 460.Ирина Слуцкая, серебряный призёр Олимпиады, заслуженный мастер спорта России, организатор турнира:- Седьмой год, но в году мы проводим по несколько турниров. И мне это очень нравится, потому что я понимаю, что моё детище растёт, оно становится всё больше. Оно охватывает ещё большее количество регионов. Здесь - праздник. Это самое главное отличие от многих соревнований.Для Ирины Слуцкой, серебряного призёра Олимпийских игр,- Ирка молодец! Поздравляем её!двукратной чемпионки мира, семикратной чемпионки Европы, как она сама не раз признавалась, Владимир - второй дом.Турнир в одноименном Ледовом комплексе проходил впервые.География - 20 регионов страны. Милане 13. Приехала из Московской области. Ледовый пример заразителен - старший брат занимался хоккеем. Девочке тоже захотелось встать на коньки. В хоккей не взяли. Предложили фигурное катание. Милане тогда было два года.Милана, участница турнира (Московская область):- Мне нравится всё. Мне очень нравится выступать. Я сама от своих выступлений получаю удовольствие. Мне очень нравится это дело, буду и дальше стараться. Дарина - из Казани. На турнир приехала, потому что вдохновляется Ириной Слуцкой. Не всё пока получается, но этот вид спорт увлекает сразу. И навсегда.Дарина, участница турнира (Казань):- Бывает иногда, что прыжки не получаются, но так я стараюсь делать всё чисто.Чемпионом не может быть каждый, говорит Слуцкая. Но каждый, кто выходит на лёд и преодолевает себя - уже победитель. Сложна и работа судей. Это большая ответственность.Вера Ткалина, главный судья соревнований "Кубок Ирины Слуцкой":- Техническая бригада оценивает уровень и сложность элементов. Судьи оценивают качество исполнения. Потом то всё складывается. Очень сложная система вычисления, потому что там выводится средний балл, есть ещё коэффициенты. Выводится средний балл, по которому спортсмены ранжируются по местам.Самое долгожданное - выступления детей. Некоторые из них на соревнованиях - в первый раз. Для большинства девочек это мечта. Как у Василисы. Ей шесть. Больше всего нравятся вращения. И, конечно, наряды.Василиса, участница турнира:- Я увидела в телефоне как красиво катаются девочки. И попросила маму и папу меня отдать в фигурное катание.Все малыши- на первом месте пъедестала. И им первым вручили уникальные медали, созданные по эскизам самой Ирины Слуцкой, из прозрачного стекла - частичек льда. У фигуристов постарше - уже всё серьёзно. Среди призёров - только один представитель нашего региона, десятилетний Лев Барков. Он занял второе место. Больше всего победителей из Московской и Костромской областей. В следующем году к одиночному катанию может добавиться новая дисциплина - танцы на льду.Мария Городская, Егор Герасимов. "Вести-Владимир".