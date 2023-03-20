Вопрос со сносом последнего дома на месте будущего Рпенского проезда можно считать решенным. Об этом на пресс-конференции сообщил губернатор области. На ней глава региона рассказал, что

Вопрос со сносом последнего дома на месте будущего Рпенского проезда можно считать решенным. Об этом на пресс-конференции сообщил губернатор области. На ней глава региона рассказал, что из-за удорожания стройматериалов общая стоимость объекта возросла и теперь составляет более 2,7 миллиарда рублей. Хотя изначально проект оценивали на сумму, чуть превышающую 2 миллиарда рублей. К слову, еще в