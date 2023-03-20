В России зафиксировали ажиотажный спрос на китайские визы всех типов после возобновления их выдачи гражданам РФ.

В России зафиксировали ажиотажный спрос на китайские визы всех типов после возобновления их выдачи гражданам РФ. Об этом пишет "Коммерсантъ".По словам замглавы визово-миграционного отдела Continent Express Юлии Отвагиной, все свободные слоты на подачу документов закончились всего за два дня. Теперь в столице запросить визу можно не раньше чем через два месяца, а в Санкт-Петербурге – через месяц.Сообщается, что самый высокий спрос пришелся на деловые визы. Так, по информации издания, многие представители российских организаций хотят попасть на Кантонскую ярмарку, которая пройдет в Гуанчжоу с 15 апреля по 5 мая. Помимо этого, компаниям также необходимо проводить регулярные переговоры с китайскими партнерами.Кроме того, спрос увеличился и на туристические поездки в Китай. Согласно данным OneTwoTrip, КНР поднялась с 50-го на 12-е место в списке популярных выездных направлений. При этом 28% всех бронирований авиабилетов в Китай приходится на Пекин, 23% – на Шанхай и 18% – на Гуанчжоу.Ранее сообщалось, что Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, которое было приостановлено ранее из-за пандемии коронавируса.По мнению экспертов, если к маю вопрос с безвизовыми группами решится, то выездной турпоток в Китай в этом году может восстановиться на 30–40% от уровня, который был до пандемии COVID-19.15 марта Китай возобновил рассмотрение и выдачу всех категорий виз иностранцам для въезда в страну. Коррективы в работе коснулись всех органов за рубежом КНР, которые осуществляют выдачу виз для въезда в страну.