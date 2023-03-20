Что случилось ночью во Владимире и области? Во Владимирской области минувшей ночью произошли два...

Что случилось ночью во Владимире и области?Во Владимирской области минувшей ночью произошли два крупных пожара.20-го марта в городе Гусь-Хрустальный на улице Покровской загорелся частный дом №38.Очевидцы и соседи утверждают, что огромное пламя наблюдалось даже издалека. Всё произошло около 3:30. После вызова пожарных, те оперативно приехали на место.На момент прибытия подразделений наблюдалось обширное горение дома и гаража.Пресс-центр МЧС России по Владимирской области сообщает, что пожарные не дали огню распространиться и оперативно ликвидировали пожар на площади 112 кв. м.Полностью сгорела конструкция дома, внутренняя отделка и гараж. Погибших и пострадавших, к счастью, нет.К ликвидации пожара привлекались 11 человек личного состава и 3 единицы техники.Ещё один крупный пожар произошёл минувшей ночью (в 01:45) и в городе Коврове. Стало известно, что это старый барак, который расположен на улице Бабушкина (дом № 16).Сообщается, что вызов был совершен несвоевременно, поэтому огонь быстро распространился по всему деревянному зданию.Спасатели ликвидировали пожар на площади 400 кв. м. В результате полностью сгорели кровля и конструкции строения. Погибших и пострадавших нет.К ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники, 18 человек личного состава, в том числе ведомственная пожарная охрана "КМЗ" - 1 единица техники и 4 человека.Дознаватель МЧС России устанавливает причину ночного пожара в Коврове.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает жителям региона, что в случае пожара следует оперативно звонить по телефонам спасения «01» (с городского) или «101» (с мобильного).Фото: Пресс-центр ГУ МЧС России по Владимирской области