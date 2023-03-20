19 марта во владимирском планетарии прошло мероприятие, посвященное Дню весеннего равноденствия. Об этом сообщили в администрации города. К празднику подготовили обширную образовательную

19 марта во владимирском планетарии прошло мероприятие, посвященное Дню весеннего равноденствия. Об этом сообщили в администрации города. К празднику подготовили обширную образовательную программу, в основном для юной аудитории. Гости послушали две познавательные лекций «Как Сева с лесом поссорился» и «Как метеороид маму искал». Дети узнали об астрономии, о планетах Солнечной системы в занимательной, игровой форме.