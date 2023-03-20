Успешные мужчины ценят в женщинах внутреннее состояние легкости, а также четкое следование своим установкам. Такое мнение выразила психолог Каролина Сафина. Эксперт отметила, что особой ..

Успешные мужчины ценят в женщинах внутреннее состояние легкости, а также четкое следование своим установкам. Такое мнение выразила психолог Каролина Сафина.Эксперт отметила, что особой привлекательностью обладают женщины, у которых нет страхов и тяжелых воспоминаний о прошлом. Также успешные мужчины обратят внимание на сильный характер женщины, передает .