Погибших и пострадавших нет. Дознаватель разбирается в причинах произошедшего.

В Гусь-Хрустальном ночью сгорели жилой дом и гараж. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области.Звонок на пульт дежурного поступил в 03:32. На ЧП выехали 11 человек личного состава и три единицы спецтехники. Площадь возгорания составила 112 квадратных метров. Выгорел дом, внутренняя отделка и гараж.Погибших и пострадавших нет. Дознаватель разбирается в причинах произошедшего.