В прошлом году выпущено 2,3 миллиона упаковок – на 5,1% больше, чем в 2021-м.

В прошлом году выпущено 2,3 миллиона упаковок – на 5,1% больше, чем в 2021-м.Выпуск лекарственных препаратов в Москве в денежном выражении увеличился на 13,9% – до 33,6 миллиарда рублей. Об этом в своем сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Градоначальник назвал обеспечение медицинскими препаратами и вакцинами одной из приоритетных задач. Москва оказывает поддержку производителям лекарств, отметил мэр.Собянин напомнил, что город предоставляет предприятиям льготные кредиты, субсидии и налоговые льготы. Статус промышленного комплекса получили семь производителей фармацевтики.Москва заключает с инвесторами офсетные контракты. В рамках договоренностей предприятия поставляют необходимую городу продукцию.Крупный фармацевтический кластер создается на базе технополиса "Москва". Резидентами стали девять разработчиков и производителей лекарств."К 2027 году планируем увеличить количество фармацевтических производств до 15", – уточнил Собянин.По словам мэра, в городе действует 95 фармацевтических предприятий. В столице выпускают препараты для лечения онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, расстройств нервной системы.В январе на базе технополиса "Москва" фармацевтическое производство. Ежегодно предприятие будет выпускать до 1,7 миллиарда таблеток.