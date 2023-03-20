Основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин сообщил о встрече представителя музыкантов с губернатором Краснодарского края. Бизнесмен отметил, что власти Кубани больше не будут препятствовать захоронению оркестрантов.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил о встрече представителя "музыкантов" с губернатором Краснодарского края. Бизнесмен отметил, что власти Кубани больше не будут препятствовать захоронению "оркестрантов".Запрет погребения восьми бойцов ЧВК "Вагнер" в станице Бакинской вызвал серьезный общественный резонанс. По словам Пригожина, представитель "музыкантов" решил этот вопрос на встрече с администрацией Краснодарского края."Сегодня представитель ЧВК "Вагнер" был приглашен к губернатору Краснодарского края Вениамину Ивановичу Кондратьеву, где ему было сообщено, что никаких препятствий для захоронений бойцов ЧВК "Вагнер" впредь не будет", — заявил Пригожин в аудиокомментарии, опубликованном пресс-службой компании "".Несмотря на запрет захоронения "музыкантов", в станице Бакинской все же состоялись похороны бойцов. На траурное мероприятие пришли сотни неравнодушных жителей. Каждый из них говорил теплые слова в адрес героев, которые погибли за Родину.