В целом на развитие инфраструктуры железной дороги выделят около 20 млрд рублей.

В 2023 году инвестиции в развитие инфраструктуры Горьковской железной дороги составят 19,8 млрд рублей. Часть из них пойдет на реконструкцию вокзала во Владимире и капремонт путей в области.Так, будет капитально отремонтирован участок путей Вязники – Гороховец. Также масштабные работы пройдут на участках Балахониха – о.п. 408 км в Нижегородской области, Просница – Ардаши и Коса – Фаленки в Кировской области,Фаленки – Яр на границе Кировской области и Удмуртской Республики, а также Кварса – Воткинск в Удмуртской Республике, Юдино – Казань и Арск – Корса в Республике Татарстан, В целом в порядок приведут 250 км пути.Также продолжатся работы по реконструкции вокзального комплекса Владимир. А вокзалы Казань-Восстание и Ижевск адаптируют для маломобильных пассажиров.Кроме того, продолжится оснащение железнодорожного пути 135 км участка Вязники – Нижний Новгород системой для контроля и наблюдения. Она позволяет оперативно выявлять посторонние вмешательства в работу объектов железнодорожной инфраструктуры и реагировать на них.Продолжится и реализация проекта по организации пригородных перевозок на маршруте Мыза – Кстово в Нижегородской области. В этом году планируется завершить проектирование реконструкции железнодорожной инфраструктуры на станции Мыза, соединительного железнодорожного пути станции Ройка и транспортно-пересадочного узла в Кстове.Также до конца года на железную дорогу поступят 19 новых локомотивов: шесть пассажирских электровозов серии ЭП1М поставят в локомотивное депо Киров, а 13 маневровых тепловозов серии ТЭМ18ДМ - в локомотивное депо Агрыз Республики Татарстан. А в моторвагонное депо Горький-Московский поступят пять новых составов электропоездов серии ЭП3Д.Кроме того, в этом году оборудуют и модернизируют технические средства обеспечения транспортной безопасности на вокзалах Киров, Чебоксары, Ижевск и Агрыз.