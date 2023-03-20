Об этом рассказал зампред Законодательного собрания Владимирской области Роман Кавинов.

Сергей Полузин возглавил министерство региональной безопасности. Об этом рассказал зампред Законодательного собрания Владимирской области Роман Кавинов.Как пишет депутат в своём телеграм-канале, Полузин приступил к исполнению обязанностей с 20 марта.Госслужащий 23 года отслужил в ВВ МВД РФ. Окончил Военную академию имени Фрунзе и РАНХиГС. С 2010 по 2013 год работал в Белом доме заместителем председателя контрольного комитета, а впоследствии почти 10 лет возглавлял комитет.После начала СВО стал спецпредставителем губернатора в зоне СВО в целях налаживания снабжения мобилизованных владимирцев. Активно занимается вопросами оказания гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР, а также беженцам.