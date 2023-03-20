Откровения наследницы Юлии Началовой повергли в шок.

Откровения наследницы Юлии Началовой повергли в шок.В уже далеком2019 году не стало певицы и артистки Юлии Началовой. У молодой женщины осталасьдочка Вера. Сейчас девушке уже 16 лет, и она делает первые шаги в музыкальнойкарьере. Для того, чтобы стать узнаваемой в глазах зрителей, Вера сталагероиней шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион".Дочь ЮлииНачаловой после ухода мамы не стала жить с отцом — футболистом Евгением Алдониным.Живущая с дедом и бабушкой девушка лишь изредка проводит время с новой семьейпапы. Но Вера не отчаивается, о чем прямо заявила на телеканале НТВ.Там же она рассказалаи о семейной драме. Оказывается, во время болезни матери девочка была в Лондоне.Это была школьная поездка, которую не стали откладывать даже после диагнозаЮлии Началовой. Вернувшись домой, Вера увидела тяжелые раны на ноге матери. Этивоспоминания она до сих пор хранит в своей памяти.Конечно, как илюбой человек, Вера тяжело переживает потерю мамы. Однако, за своей спиной оначувствует поддержку других близких людей. По ее словам, разговорами о семье еене вывести из равновесия."Не могусказать, что это меня как-то сильно бьет (отсутствие мамы на концертах. – Прим.ред.). У меня довольно-таки немаленькая семья. Это не самая болевая точка",— рассказала дочь Юлии Началовой Лере Кудрявцевой.