Солнцевскую линию продлят до воздушной гавани.

Солнцевскую линию продлят до воздушной гавани.Доехать от Москвы-Сити до аэропорта Внуково на метро можно будет за 40 минут. О продлении Солнцевской линии в своем рассказал мэр столицы Сергей Собянин.На станции "Аэропорт Внуково" завершается строительство основных конструкций, проводятся коммуникации. Дизайн объекта будет посвящен авиационной тематике: станцию украсят изображения гражданских самолетов."Аэропорт Внуково" соединят подземным вестибюлем с Терминалом "А" и аэроэкспрессом. Будут доступны выходы на привокзальную площадь.На участке от "Пыхтино" до "Аэропорта Внуково" продолжается сооружение Ликовского метромоста. Объект готов на 94%, уточнил Собянин.Мэр напомнил, что в этом году в районе запустят четвертый Московский центральный диаметр (МЦД-4). Вместе с подземкой местные жители получат наземное метро.Также в районе развивается социальная инфраструктура. На Изваринской улице скоро откроется спорткомплекс с бассейном, а на Насосной продолжается реконструкция поликлиники.В Москве 1 марта полностью Большая кольцевая линия метро. Пассажиры экономят на поездках от 35 до 45 минут. Ввод БКЛ улучшил транспортное обслуживание 15 миллионов жителей столицы и области.