Титул «Мисс Владимирская Земля 2023» завоевала 18-летняя Майя Филимонова – спортсменка из...

Титул «Мисс Владимирская Земля 2023» завоевала 18-летняя Майя Филимонова – спортсменка из Коврова.Иначе и не могло быть! Майя – дочь известного заслуженного мастера спорта России по пауэрлифтингу из Коврова - Инны Филимоновой. Двигаться вперёд и добиваться золота – вот их цель. Как в спорте – так и в красоте. «Наверное, я просто жить не смогу без энергетики соревнований и тренировок…» - признаётся Майя. Областной конкурс красоты «Мисс Владимирская Земля 2023» стал логичным продолжением побед 18-летней спортсменки.Корреспонденту ГТРК «Владимир» удалось пообщаться с Майей Филимоновой об её увлечениях, подготовке к мероприятию и торжественном финале. Что даёт титул «Мисс Владимирская Земля»? Будет ли Майя дальше двигаться в этом направлении? И что ответит девушка тем, кто настойчиво рассуждает о «неуместности» конкурсов красоты в современное непростое время?«Я горжусь, что пошла по стопам мамы, но у каждой из нас свой путь…»- Майя, расскажите немного о себе! Ваши основные увлечения и достижения. Для тех, кто не знает…- Я окончила школу № 21 в городе Коврове, а сейчас являюсь студенткой 1 курса Владимирского государственного университета, учусь по специальности «Спортивный менеджмент». Моим главным увлечением является спорт! Меня с детства родные приучили к здоровому образу жизни, чему я очень благодарна. С 12 лет занималась художественной гимнастикой, выполнила нормативы КМС. Участвовала в областных и Всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике. Уже 4-й год профессионально занимаюсь пауэрлифтингом. В 16 лет я выполнила нормативы МС России в этом виде спорта. А также являюсь призёром Первенства Европы 2021, победителем Первенства Беларуси 2022 и Первенства России (среди юношей и девушек до 18 лет), победителем Международных соревнований Содружества нации 2022 года. Вхожу в список лучших спортсменов Коврова с 2021 года. Благодарю за это свою семью - моих тренеров и учителей по жизни!- Нам известно, что вы работаете и судьёй, помощником на спортивных соревнованиях, верно?- Да, я работаю судьёй и помощником на соревнованиях как у обычных спортсменов, так и у людей с ограниченными возможностями. Уже много лет именно их тренирует мой отец – Вячеслав Филимонов и моя мама – Инна Филимонова. Сейчас у них около 40 спортсменов, а из области более 130 человек ежегодно приезжают на соревнования. Отмечу, что воспитанники моих родителей выступают на соревнованиях всероссийского уровня.- На областном конкурсе «Мисс Владимирская Земля 2023» вы демонстрировали и своё кулинарное мастерство...- Да, я с 11 лет увлекаюсь приготовлением тортов и других видов сладостей. На данный момент прохожу обучение у известного кондитера Сабы Джанджгавы, который учился во Франции в школе кондитерского искусства «Ecole Bellouet Conseil». Очень хочется получить диплом технолога кондитерского искусства в высшем учебном заведении. Я провожу мастер-классы для детей и для взрослых по кулинарии. Мы расписываем глазурью имбирные пряники на различные праздники в студии. Дети уходят весёлые и счастливые.- Вы сейчас активно занимаетесь пауэрлифтингом. Что для вас вообще значит... спорт?- Спорт – это жизнь, неотъемлемая частичка моего сердца. Наверное, просто жить не смогу без энергетики соревнований и тренировок! Это отдельный мир, в котором ты делаешь всё для себя: приходишь на тренировки, занимаешься для души и здоровья своего тела. Это то место, где ты сможешь сделать себя не только психологически, но и физически сильным человеком.- Кстати, не обидно, когда все настойчиво говорят «по стопам мамы»? Или, наоборот, приятно?- Знаете, нет. Наоборот, я горжусь этим. Да, наверное, это правда, что по стопам мамы пошла, но все-таки мы разные и у каждой из нас свой путь. Я счастлива, что многие так говорят. Для меня мама является центром восхищения и силы. Она - самый искренний, добрый, мудрый и смелый человек на земле.«Сейчас у людей больше ценится красота души, разнообразные таланты, достижения в самых разных сферах…»- Почему вообще решили участвовать в конкурсе красоты «Мисс Земля 2023»? Есть определенные достижения в спорте, а тут другое направление…- Для саморазвития. Хотелось стать более уверенной, открытой и общительной. Решила расширить свой кругозор, попробовать себя в чём-то новом и неизведанном. Вся моя семья поддержала меня. И в первую очередь мама, которая сама стала «Миссис Владимирская Земля 2020», а также вошла в TOP-50 женщин России.- С чем пришли на конкурс? Долго ли готовились?- Я пришла со своей улыбкой… и спортивными достижениями. Потому что конкурсы красоты для меня были в новинку. Я не умела позировать на камеру, говорить о себе большой аудитории, ходить на высоких каблуках. Подготовка шла ровно месяц. Каждую неделю мы ходили на репетиции, где нас учили всему вышесказанному. Также мы проходили несколько этапов вне финала: спортивный, кулинарный и конкурс талантов. На кулинарном - я проводила мастер-класс для Мисс, мы расписывали имбирные пряники-короны. Спортивный этап проходил в фитнес центре Коврова. Мы сдавали отжимания, пресс и пр. На конкурсе талантов я исполнила детскую мечту моей сестры Евы, исполнила танец Wednesday, но немного со своим акцентом. Включила в него элементы художественной гимнастики и ленту. Уэнсдей Аддамс вполне похожа на меня своими странностями. В финале были интеллектуальный конкурс, дефиле, визитная карточка, благотворительный аукцион, показ вечерних платьях от дизайнера Екатерины Канарейкиной и торжественное награждение. Я стала «Мисс Владимирская земля 2023», а также «Мисс талант». Хочется поблагодарить организаторов Victory Model-Agency за чудесный проект, а также спонсоров и партнёров этого конкурса.- Что искренне удивило на конкурсе?- На конкурсе меня больше всего впечатлили девушки, которое со мной вместе прошли этот путь. Я считаю, что абсолютно каждая из них достойна титула «Мисс Владимирская Земля 2023». За время конкурса мы очень подружились и сблизились, стали небольшой, но очень дружной семьёй. И это безумно ценно!- Что даёт победа лично вам? Какие дальнейшие цели?- В будущем планирую поехать на конкурс более высокого уровня, а вот на какой именно, пока секрет!- Что ответите тем людям, которые считают конкурсы красоты «неуместными» сегодня?- Сегодня уже нет таких понятий, как «90-60-90». Это я осознала ещё с конкурса, в котором участвовала моя мама - «Миссис Россия Мира». Сейчас у людей больше ценится красота души, разнообразные таланты, достижения в самых разных сферах. Та же работа, которой они отдают свою жизнь. А конкурс - это проект, на котором можно показать себя с самых разных сторон, научиться чему-то новому и необычному.Светлана Куганова, ГТРК «Владимир»Фото из личного архива Майи Филимоновой