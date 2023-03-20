Собственники квартир стали чаще продавать недвижимость.

Собственники квартир стали чаще продавать недвижимость.Как правило, рост доходов граждан приводит к увеличению их активности на рынке недвижимости. Проще говоря, чем больше денег зарабатывают люди, тем охотнее они готовы покапать новое жилье. Однако в Москве в последнее время сложилась обратная ситуация.Ухудшение финансового положения граждан оживило рынок недвижимости в российской столице. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на аналитическое исследование аналитики "НДВ Супермаркет Недвижимости". По данным экспертов, по вышеописанной причине сегодня заключается пять процентов сделок.Как отмечает , заработанные с продажи недвижимости денежные средства москвичи направляют на погашение кредитов или иных долгов как собственников квартир, так и их родственников. В компании довили, что 72% подобных сделок приходится на жилье, приобретенное с помощью ипотеки.Эксперты подчеркнули, что трудности при погашении ипотеки вынуждают москвичей идти на ухудшение жилищных условий. Проблемы с финансами у граждан могут быть из-за увольнения с работы или закрытия бизнеса. В семи процентах случаев люди расстаются с квартирами, чтобы оплатить лечение.21% сделок по продаже недвижимости заключается для погашения долгов родственников. выяснили аналитики. При этом чаще всего москвичи разменивают трехкомнатные квартиры на двухкомнатные. Финансовые проблемы подобным образом решают 83% продавцов.