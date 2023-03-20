15 апреля во Владимирской области начнется голосование за новые территории, которые смогут благоустроить уже в следующем году. Об этом сообщили в Белом доме. В этом году жителям 33 региона

15 апреля во Владимирской области начнется голосование за новые территории, которые смогут благоустроить уже в следующем году. Об этом сообщили в Белом доме. В этом году жителям 33 региона предстоит выбрать 30 общественных пространств и 16 дизайн-проектов для 8 общественных территорий. В голосовании за территории жителям представят 11 муниципальных образований. Из них Владимир, Муром, Вязники