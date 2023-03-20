Ночью 20 марта в городе Ковров сгорел двухэтажный многоквартирный дом. Об этом сообщают в областном МЧС России. По данным ведомства, в здании никто не проживал. Сообщение о возгорании дома №16

Ночью 20 марта в городе Ковров сгорел двухэтажный многоквартирный дом. Об этом сообщают в областном МЧС России. По данным ведомства, в здании никто не проживал. Сообщение о возгорании дома №16 на улице Бабушкина поступило в 01:45. На вызов оперативно выехали 18 огнеборцев на 6 спецмашинах. Звонок был несвоевременным, и к моменту спасателей дом уже полыхал.