МЧС вызвали к дому на юго-востоке Москвы из-за предмета, похожего на гранату. Спасатели выехали к многоэтажке на юго-востоке Москвы. По данным , мастер ГБУ Жилищник позвонил в экстренные ..

МЧС вызвали к дому на юго-востоке Москвы из-за предмета, похожего на гранату. Спасатели выехали к многоэтажке на юго-востоке Москвы.По данным , мастер ГБУ "Жилищник" позвонил в экстренные службы и рассказал, что дворник нашел возле мусорной камеры у первого подъезда дома на улице Братиславской предмет, напоминающий гранату. На место направили специалистов.