Финал турнира проходил в городе Ярославль с 14 по 17 марта. В чемпионате ЦФО по баскетболу среди мужских команд школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» приняли участие спортсмены из

Финал турнира проходил в городе Ярославль с 14 по 17 марта. В чемпионате ЦФО по баскетболу среди мужских команд школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» приняли участие спортсмены из Владимирской области. От региона выступила команда воспитанников школы № 15 города Владимира. Она стала лучшей. Судья также выбрали лучшего игрока турнира. Им стал капитан команды – Максим Голубев.