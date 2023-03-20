С начала 2023 года власти Гусь-Хрустального прекратили финансирование муниципального приюта для животных. В нем на данный момент находятся 360 собак и 68 кошек. Приют организовали в 2010 году по

С начала 2023 года власти Гусь-Хрустального прекратили финансирование муниципального приюта для животных. В нем на данный момент находятся 360 собак и 68 кошек. Приют организовали в 2010 году по решению местных властей, он был призван контролировать популяцию бездомных животных на улицах города. Светлана Климова, заведующая приютом На протяжении нескольких лет с нами заключался договор на