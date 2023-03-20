Во Владимир прибыли святые мощи Матроны Московской и Луки Крымского
По благословению митрополита...
Во Владимир прибыли святые мощи Матроны Московской и Луки Крымского
По благословению митрополита Владимирского и Суздальского Тихона, Паломническая служба Владимирской епархии доставила в храм Архангела Михаила на Студёной горе города Владимира ковчежцы с частицами мощей святой блаженной Матроны Московской и святителя Луки Крымского.
Ежедневно с 7.00 до 19.00 все желающие могут поклониться святыням, сообщила пресс-служба Владимирской епархии.
В 8.00, 13.00 и 17.00 у мощей будут совершаться молебны с чтением акафистов
Святыни будут находиться в храме до 11 апреля.
Фото: пресс-служба Владимирской епархии