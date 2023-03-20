Его обвиняют в халатности.

Директора МКП города Владимира «ЖКХ» осудят по делу о халатности. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе прокуратуры.Между «управляшкой» и жителями дома № 78 по улице Горького заключён договор по содержанию и ремонту общего имущества. Однако УК решила, что чистить крышу от наледи не обязательно. В результате 21 марта прошлого года льдина с кровли здания рухнула прямо на восьмилетнюю девочку. У ребёнка диагностировали ушибы и ссадины. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.Прокуратура сообщает, что утвердила обвинительное заключение. Судьбу главы управляющей компании будет решать Октябрьский районный суд Владимира.