Главврач получил представление. Возбуждено административное дело.

Городская больница №2 во Владимире задолжала 27 подрядчикам 7 млн рублей. Об этом рассказали в прокуратуре Владимирской области.Медучреждение заключило с предпринимателями контракты на закупку лекарств. Бизнесмены выполнили свои обязательства, но денег так и не увидели. Главврач получил представление. Возбуждено административное дело.После вмешательства ведомства задолженность по контрактам погашена в полном объёме.