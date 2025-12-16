С 10 по 19 июля в Суздале пройдёт второй Летний музыкальный фестиваль Дениса Мацуева — крупнейший в стране праздник классической музыки под открытым небом. На открытии фестиваля будет
<a href="https://33live.ru/novosti/16-12-2025-v-suzdale-v-iyule-2026-sostoitsya-muzykalnyj-festival-denisa-macueva.html" target="_blank">В Суздале в июле 2026 состоится музыкальный фестиваль Дениса Мацуева</a> - С 10 по 19 июля в Суздале пройдёт второй Летний музыкальный фестиваль Дениса Мацуева — крупнейший в стране праздник классической музыки под открытым небом. На открытии фестиваля будет
[url=https://33live.ru/novosti/16-12-2025-v-suzdale-v-iyule-2026-sostoitsya-muzykalnyj-festival-denisa-macueva.html]В Суздале в июле 2026 состоится музыкальный фестиваль Дениса Мацуева[/url] - С 10 по 19 июля в Суздале пройдёт второй Летний музыкальный фестиваль Дениса Мацуева — крупнейший в стране праздник классической музыки под открытым небом. На открытии фестиваля будет