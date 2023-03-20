О местах повреждения владимирцы могут сообщить по телефонам: 47-90-94, 8-960-721-49-49.

Во Владимире на ямочный ремонт пяти дорог израсходовали 3,7 тонны асфальтобетона. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.Когда позволяют погодные условия, специалисты ЦУГДа ведут работы по локальному ремонту покрытия литой асфальтобетонной смесью. В частности, на минувшей неделе коммунальщики восстановили несколько отрезков проезжей части на улицах: Урицкого, Вокзальной, Большой Нижегородской и Краснознаменной, а также на мосту через Клязьму.Жаловаться на ухабы и колдобины владимирцы могут по телефонам: 47-90-94, 8-960-721-49-49.