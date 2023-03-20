Во Владимире задержали женщину, которая обворовала нового друга почти на 1 миллион рублей. 40-летняя местная жительница познакомилась со своим кавалером на территории областного центра.

Во Владимире задержали женщину, которая обворовала нового друга почти на 1 миллион рублей. 40-летняя местная жительница познакомилась со своим кавалером на территории областного центра. Общение решили продолжить в гостинице. По дороге предприимчивая мадам заметила, что мужчина достав из кармана пачку купюр, щедро расплатился с водителем. В гостинице между новыми знакомыми завязался конфликт и, обиженная женщина