Во Владимире романтическое свидание закончилось кражей 900 000 рублей. В марте текущего года в...

Во Владимире романтическое свидание закончилось кражей 900 000 рублей.В марте текущего года в полицию обратился 39-летний потерпевший, который рассказал, что является жителем Камешковского района, но накануне отдыхал во Владимире. И именно в областном центре его куртку украла «малознакомая женщина».На официальном сайте УМВД России по Владимирской области сообщается, что полиция оперативно установила личность похитительницы одежды. Ею оказалось 40-летняя жительница Владимира.Выяснилось, что пара действительно познакомилась в областном центре. И мужчина предложил женщине продолжить свидание в номере гостиницы. По дороге, находясь в такси, она обратила внимание, что у нового знакомого в кошельке внушительная сумма — 900 000 рублей. Мужчина бойко и щедро расплатился с водителем.Уже в самой гостинице романтическое свидание закончилось конфликтом. Подробности не сообщаются, но женщина, уловив момент, схватила мужскую куртку и убежала. Правда, вскоре была поймана сотрудниками полиции.В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам кражи. Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Фото: pxfuel.com