Во Владимире вместе со снегом с дорог сходит асфальт. Уехать из дома на автомобиле, а вернуться...

Во Владимире вместе со снегом с дорог сходит асфальт.Уехать из дома на автомобиле, а вернуться пешком. Эта ситуация реальна на Промышленном проезде Владимира и улице 16 лет Октября. Дойдет ли дорожный ремонт до промзоны областного центра? Выясняла Ольга Яцык.Проехать по этой дороге в промзоне без потерь для автомобиля и кошелька - высший пилотаж. Да и пройти по ней задача не легче. В пору - плыть. N-ное количество лет назад дорожное покрытие на улице 16 лет Октября превратилось в направление. Ежедневно здесь заторы и аварии. Чаще всего движение перекрывают фуры.Руслан - автомобилист:- Это просто караул. Здесь просто невыносимо ездить. Фуры все заграждают. Не только зимой, а и летом с этим вообще ничего не сделаешь.Дальнобойщик Виктор уже 42 года ездит по стране. Видел многое. Но владимирская дорога его впечатлила.Виктор - дальнобойщик:- Впервые здесь и больше, наверное, никогда в жизни сюда не приеду. Дорога отвратительная. Я, вот, стал и не могу тронуться.Недавно водитель такой же фуры практически остался здесь ночевать. Помогли местные жители и вытащили беднягу из ямы. Но, без потерь не обошлось.Ольга Яцык:- Чтобы преодолеть этот участок дороги машины буквально крадутся. А вот такие маячки в виде синей канистры говорят о том, что это особо опасное место, где можно потерять подвеску или сесть на днище.Роман более десяти лет работает на этой улице и говорит, что дорогу никогда не латали. О капремонте и говорить не приходится. Глубина ям впечатляет.- Сколько?- 20 сантиметров.И это несмотря на решение Октябрьского районного суда о капремонте дороги. В декабре 22-го года он удовлетворил иск предпринимателей в отношении городской администрации. Автомобилисты замечают: возникает справедливый вопрос: на что идет транспортный налог? Ежемесячно- 5-6 тысяч рублей. Местный бизнес поддерживает состояние дорожного покрытия собственными силами. Зимой - уборка от снега, а летом - латание ям.Эмиль - автомобилист - Летом попроще в плане того, что предприниматели скидываются, нанимают грейдер, который немножко выравнивает все это дело. Также скидываются и покупают асфальтовую крошку, засыпают все это дело и тоже хватает не на долго.А вот еще одна улица - Промышленный проезд. Полоса препятствий - и для редакционной машины.Сергей Тесаков: - водитель ГТРК Владимир:- Убитая дорога, ямины. Яма на яме.В администрации Владимира подчёркивают: судьба дорог в промзоне туманна. Сейчас в приоритете- "объемный" перечень дорог и реализация национального проекта. Остальные же ремонты будут финансироваться по остаточному принципу. Какие именно улицы в итоге попадут в "остаток" - неизвестно. О сроках тоже говорить рано. Одни только торги идут около сорока дней.Алексей Алекин - консультант Управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира:- В этом году будет выполнен ремонт в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги" 7 дорог планируется ремонтировать. На эти 7 дорог подрядчик уже определен, торги уже прошли. Алексей Алекин - консультант Управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира - После проведения торгов и при формировании дополнительного списка на ремонт, проблема этих улиц будет учтена.А пока, держитесь за баранку крепче и не теряйте запаски.Ольга Яцык, Илья Хлудов, Вести-Владимир