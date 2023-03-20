Полицейские задержали подозреваемую. На допросе она призналась в совершении преступления.

Во Владимире женщина похитила у знакомого куртку с 900 тысячами рублей. Преступление расследуют следователи МВД.В полицию обратился 39-летний житель Камешковского района. Он заявил, что 40-летняя жительница областного центра украла у него деньги. Полицейские задержали подозреваемую. На допросе она призналась в совершении преступления.Пара познакомилась во Владимире. Мужчина пригласил даму в гостиницу. По дороге, находясь в такси, злоумышленница заметила, как её кавалер, достав из кармана пачку банкнот, щедро расплатился с водителем. В номере произошла ссора, после которой, женщина схватила куртку с деньгами, и скрылась.На неё возбуждено уголовное дело. До суда обвиняемая отпущена под подписку о невыезде.