Во Владимирской области лабораторно подтверждено ещё 74 случая заболевания коронавирусной...

Во Владимирской области лабораторно подтверждено ещё 74 случая заболевания коронавирусной инфекцией.На официальном сайте регионального Управления Роспотребнадзора сообщается, что за прошедшие сутки (20 марта 2023-го года) зафиксировано:18 сл. в городе Владимире;13 сл. в Гусь-Хрустальном районе;11 сл. в Ковровском районе;9 сл. в Муромском районе;4 сл. в Александровском районе;3 сл. в Петушинском районе;3 сл. в Кольчугинском районе;3 сл. в Камешковском районе;3 сл. в Суздальском районе;2 сл. в Собинском районе;2 сл. в Гороховецком районе;1 сл. в Юрьев-Польском районе;1 сл. в Вязниковском районе;1 сл. в Селивановском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 182 511 случаев заболевания.Фото: ГТРК «Владимир»