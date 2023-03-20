Правительство РФ продлило мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса до 2030 года.

Правительство РФ продлило мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса до 2030 года. Проверять будут только объекты высокого риска. Кроме того, в образовательных учреждениях из высокорисковой группы вместо плановых проверок могут проводиться профилактические визиты.«Я постоянно поднимаю вопросы о поддержке предпринимателей, в том числе, и о снижении контрольно-надзорной нагрузки. Поэтому этот шаг Правительства оцениваю высоко. Снижение административной нагрузки на бизнес доказало свою эффективность», - прокомментировал решение депутат Госдумы Игорь Игошин.