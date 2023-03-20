Во Владимирской области убийца жены закатал ее тело в ковер. В Александрове вынесен приговор в...

Во Владимирской области убийца жены закатал ее тело в ковер.В Александрове вынесен приговор в отношении 58-летнего мужчины. Который в октябре прошлого 2022 года несколько дней был в запое. И вступил в конфликт с бывшей женой, с которой продолжал жить в одной квартире. Во время очередной перепалки он накинул ей на шею петлю брючного ремня и задушил.Затем завернул её в ковёр, обвязал верёвкой и стал звонить знакомым, чтобы они помогли избавиться от трупа. Но эту просьбу они посчитали пьяным бредом. В итоге осужденный спрятал тело жены в погребе заброшенного сарая, сообщает пресс-службу облпрокуратуры.Тем временем, дочь потерпевшей забила тревогу. Подозрение пало на злоумышленника, который свою вину вскоре признал.В итоге он получил 9 лет и 6 месяцев строгого режима.Приговор в законную силу не вступил.Фото: https://www.pxfuel.com/en