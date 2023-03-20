Во Владимирской области во вторник, 21 марта 2023 года, будет облачно и тепло. На протяжении...

Во Владимирской области во вторник, 21 марта 2023 года, будет облачно и тепло.На протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. Без осадков.К 15 часам воздух прогреется до +6 градусов.Ветер слабый - не более 3,9 метров в секунду.Атмосферное давление будет снижаться с 748 до 743 мм ртутного столба.Народный прогноз погоды21 марта почитается память преподобных Лазаря и Афанасия Мурманских. Это день весеннего равноденствия. Ночь и день сравнялись по продолжительности. В северном полушарии начинается весна, а в южном - осень. Эта дата считается астрономическим днем рождения весны. Периоды равноденствия отличаются сильными ветрами и бурями. Если в этот день из тёплых краев возвращается жаворонок, то следует ждать тёплую весну. Если облака высоко и плывут по небу быстро, значит погода будет доброй.Фото https://www.pxfuel.com/en