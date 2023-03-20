Люди с большими сердцами помогают кроликам, попавшим в беду.

Люди с большими сердцами помогают кроликам, попавшим в беду.На YouTube канале Dodo уже много лет публикуются истории как защитников животных, так и видео от неравнодушных людей, которые не смогли оставить беззащитное животное в беде. Вот и накануне в распоряжение владельцев канала попала трогательная история спасения осиротевших крольчат.Малыши провалились в пересохший ливневый сток, из которого не смогли выбраться из-за его глубины. Защитники животных аккуратно сняли приваренную сверху решетку. Затем при помощи термокамеры спасители выяснили то, сколько же малышей было заточено в глубокой яме и где они лежат. Ведь из-за высокой травы велика была опасность наступить на одного из ушастиков.К счастью, всех троих маленьких крольчат удалось достать без повреждений. Их почистили от травы и мусора, бережно посадили в небольшие переноски и сразу же накормили.После этого пушистых крох срочно увезли в приют для животных, чтобы врачи смогли удостовериться в том, что все в порядке. Ведь никому не известно, как давно они были заточены в ливневом стоке, не пострадали ли они при падении и как давно они оставались без еды.К счастью, вся операция спасения попала на видео. А что, как не это – лучший пример доброты, который, быть может, завтра вдохновит одного из нас накормить бездомное животное или не пройти мимо птицы с поврежденным крылом.К слову, в Москве с 2017 года работает "", горячая линия которого подскажет, как лучше поступить с найденным на улице животным, а волонтеры центра смогут забрать травмированного хвостатого и отвезти его в ветеринарную клинику.