Певица Манижа может потерять последнее.

Певица Манижа может потерять последнее.Певица Манижа, которая несколько лет назад выступала на "Евровидение"сейчас публично отрекается от страны. Чтобы продолжать зарабатывать, девушкапоехала в, так называемый, "неотменяемый тур". Недавно состоялся одиниз запланированных концертов в Тель-Авиве.Зрителям не понадобилось много времени, чтобы заметить Аллу Пугачеву взрительном зале. Народная артистка теперь постоянный слушатель российскихисполнителей, приезжающих в Израиль. Так она публично показывает своюобщественную позицию, поддерживая Манижу, объявленную иноагентом Земфиру и других.А вот в России на связавшуюся с Пугачевой певицу Манижу открыли настоящуюохоту. И не просто интернет-недоброжелатели, а самые настоящие судебныеприставы. У певицы Манижи нашли налоговый долг в четверть миллиона рублей. Чемгрозит такая большая сумма — отвечает звездный юрист Андрей Алешкин.По словам эксперта, задолженность, после передачи судебным приставам, можеткак привлечь внимание, так и нет. Певице могут внести запрет пересеченияграницы быстро, а могут и провести дополнительные проверки. Певица может даже потерятьпоследнее — свою честь. В любом случае, риски очень высоки."Даже если певица находится зарубежом, это не исключает взыскания задолженности и, в том числе, арестаимущества", — поясняет адвокат.