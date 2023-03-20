Суд приговорил его к 9,5 годам колонии. Решение в законную силу пока не вступило.

Житель Александрова задушил бывшую жену и выбросил труп в сарай. На днях ему вынесен приговор по делу об убийстве.Мужчина ушёл в длительный запой. Приближалось время отъезда на вахту, но выпивоха продолжал возлияния. Бывшая жена, с которой он жил в одной квартире, начала требовать прекратить пьянство. Началась ссора. Благоверный набросил ей на шею петлю и задушил.Далее душегуб завернул тело в ковёр, обвязал верёвкой и вытащил в погреб заброшенного сарая. Отсутствие матери встревожило дочь потерпевшей, которая и забила тревогу. Подозрение пало на экс-супруга, который в итоге и признался в убийстве.Суд приговорил его к 9,5 годам колонии. Решение в законную силу пока не вступило.